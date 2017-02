Primeur voor tennisser Harrison in Memphis

MEMPHIS - De Amerikaanse tennisser Ryan Harrison heeft het ATP-toernooi van Memphis op zijn naam geschreven. De nummer 62 van de ATP-ranking won zondag in de Amerikaanse stad de finale van de Georgiër Nikoloz Basilasjvili die vijf plekken hoger staat op de wereldranglijst: 6-1 6-4.

Door ANP - 19-2-2017, 23:52 (Update 19-2-2017, 23:52)

Harrison had op weg naar de finale de als derde geplaatste Sam Querrey verslagen. Basilasjvili had afgerekend met de als eerste geplaatste Kroaat Ivo Karlovic. Voor de 24-jarige Harrison is het de eerste individuele toernooizege op de ATP-tour.