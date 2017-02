Dolgopolov wint verrassend in Buenos Aires

ANP Dolgopolov wint verrassend in Buenos Aires

BUENOS AIRES - Aleksandr Dolgopolov uit Oekraïne heeft zondag verrassend het ATP-toernooi in Buenos Aires op zijn naam geschreven. De tennisser schakelde de topfavoriet Kei Nishikori in twee sets uit. Het werd 7-6 (4) en 6-4.

Door ANP - 19-2-2017, 20:30 (Update 19-2-2017, 20:30)

De als eerste geplaatste Japanner zag Dolgopolov de tiebreak in de eerste set winnen. Het lukte Nishikori vervolgens niet om het spel naar zijn hand te zetten. De Oekraïner bleef sterk spelen en gunde de Japanse nummer vijf van de wereld geen enkele set. Nishikori moest ook al diep gaan in zijn halve finale. Hij ontdeed zich toen van de Argentijn Carlos Berlocq, die met een wildcard was toegelaten tot het toernooi in eigen land.

Dolgopolov, de nummer 66 van de wereld, pakte in Buenos Aires zijn derde toernooizege. De laatste dateert van vijf jaar geleden. Dolgopolov en Nishikori stonden vijf keer eerder tegenover elkaar. De Japanner won al die ontmoetingen.