Roglic haalt eindzege in Algarve binnen

ANP Roglic haalt eindzege in Algarve binnen

MALHÃO - Wielrenner Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo heeft zondag het eindklassement in de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De leidende positie van de Sloveense kopman van de Nederlandse ploeg kwam in de etappe van Loulé naar Malhão over 179 kilometer niet meer in gevaar. De etappe die eindigde op de Alto do Malhão was een prooi voor de Portugese wielrenner Amaro Antunes.

Door ANP - 19-2-2017, 17:54 (Update 19-2-2017, 17:54)

De Sloveen die vrijdag de leiding in het klassement overnam van Daniel Martin met een sterkte individuele tijdrit, verdedigde een voorsprong van 22 seconden op de Pool Michael Kwiatkowski van Team Sky. Op de steile klim van drie kilometer moest Roglic alleen de Pool in de gaten houden en deed dat met succes.

Maurits Lammertink bleef als enige van de grote groep vluchters nog even vooruit op de Alto do Malhão. De Nederlander van Katoesja werd op twee kilometer van de streep als laatste ingelopen. De klimmer Antunes van de Portugese ploeg W52/FC Porto demarreerde meteen hierop en bleef het uitgedunde peloton voor.