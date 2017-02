Tsonga wint finale in Rotterdam

ROTTERDAM - De Franse tennisser Jo-Wilfried Tsonga is de 44e winnaar van het ABN AMRO World Tennis Tournament. In een uitverkocht Ahoy versloeg de nummer veertien van de wereld David Goffin in een spannende partij. De Belg werd in drie sets opzij gezet: 4-6 6-4 6-1.

Door ANP - 19-2-2017, 17:50 (Update 19-2-2017, 17:50)

Het is de dertiende ATP-titel voor Tsonga die zijn 24e finale speelde. In Rotterdam stond de Fransman al eens in de finale, maar verloor toen in 2011 van de Zweedse tennisser Robin Söderling.