ANP Koolhof/Middelkoop verliest finale Rotterdam

ROTTERDAM - Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop zijn er zondag niet in geslaagd om de dubbelfinale van het ABN AMRO World Tennis Tournament te winnen. Het Nederlandse duo moest in Ahoy buigen voor Ivan Dodig uit Kroatië en de Spanjaard Marcel Granollers. Het als nummer drie ingeschaalde koppel zegevierde met 7-6 (5) en 6-3.

Door ANP - 19-2-2017, 14:38 (Update 19-2-2017, 14:38)

In de eerste set ging het nog gelijk op. Pas via een tiebreak pakten Dodig en Granollers setwinst. In het tweede bedrijf werden Koolhof en Middelkoop al vroeg gebroken en lukte hen het niet om van een achterstand terug te komen. De Nederlanders bereikten zaterdag de finale door hun landgenoot en dubbelspecialist Jean-Julien Rojer te verslaan. Samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau werd hij in twee sets uitgeschakeld.

De finale van het enkelspel gaat later op zondag tussen de Belg David Goffin en de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.