ANP Opnieuw wereldtitel voor bobber Friedrich

KÖNIGSSEE - De Duitser Francesco Friedrich is zondag in Königssee voor de vierde keer op rij wereldkampioen bobslee geworden in de tweemansbob. Met remmer Thorsten Margis had de 26-jarige Friedrich zondag na vier runs een voorsprong van 1,2 seconde op de Canadees Justin Kripps. Ook de derde plaats was voor een Duitser: Johannes Lochner.

Door ANP - 19-2-2017, 14:04 (Update 19-2-2017, 14:04)

Friedrich heeft nog één titel nodig om het record van Eugenio Monti te evenaren. De Italiaan was in de jaren vijftig en zestig vijf keer op rij de beste. ,,We waren niet te verslaan. Onze starttijden waren perfect, de eindtijden ook'', keek Friedrich tevreden terug.

De Nederlandse deelnemer Ivo de Bruin moest na drie runs met remmer Jeroen Piek genoegen nemen met de 27e plaats in een veld van 36.