ANP Amazone Witte-Vrees derde in wereldbeker

NEUMÜNSTER - Dressuuramazone Madeleine Witte-Vrees is zondag als derde geëindigd bij een wereldbekerwedstrijd in Neumünster. Met haar paard Cennin kwam ze in de kür tot een score van 77,765. De zege ging naar de voor eigen publiek startende Duitse Isabell Werth. De favoriete kwam met Don Johnson tot 82,455.

Door ANP - 19-2-2017, 13:49 (Update 19-2-2017, 13:49)

Werth, zesvoudig olympisch kampioen, startte dit seizoen vier keer in een wereldbekerwedstrijd en won steeds. Ze voert eveneens het klassement aan. Ook de tweede plek was voor een Duitse, Helen Langehanenberg met Damsey.

Patrick van der Meer werd met Zippo vijfde, 74,09.