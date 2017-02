Kruijswijk en Gesink in Abu Dhabi Tour

ANP Kruijswijk en Gesink in Abu Dhabi Tour

AMSTERDAM - Wielerploeg LottoNL-Jumbo start donderdag met Steven Kruijswijk en Robert Gesink als kopmannen in de Ronde van Abu Dhabi. De vierdaagse wedstrijd in het emiraat maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de UCI WorldTour, de hoogste categorie wielerkoersen.

Door ANP - 19-2-2017, 13:20 (Update 19-2-2017, 13:20)

De Abu Dhabi Tour wordt voor het eerst in februari gehouden, amper vijf maanden na de vorige editie in oktober. Bij de ploeg, die onder leiding staat van Addy Engels, maakt George Bennett zijn rentree. De Nieuw-Zeelander herstelde afgelopen winter in zijn vaderland van de ziekte van Pfeiffer. Het is voor het eerst dit jaar dat de klassementsrenners Kruijswijk en Gesink samen in een wedstrijd uitkomen. De Spanjaard Juan José Lobato is de sprinter van dienst. De ploeg bestaat verder uit Bert-Jan Lindeman, de Duitser Paul Martens, de Italiaan Enrico Battaglin en de Amerikaan Alexey Vermeulen.