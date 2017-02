Nishikori tegen Dolgopolov in finale

BUENOS AIRES - De finale van het ATP-toernooi in Buenos Aires gaat zondag tussen de als eerste geplaatste Kei Nishikori en Aleksandr Dolgopolov uit Oekraïne. De favoriete Japanner moest in de halve finale diep gaan om zich te ontdoen van de Argentijn Carlos Berlocq, die met een wildcard was toegelaten tot het toernooi in eigen land. Nishikori had de winst na twee uur en drie kwartier tennissen binnen: 4-6 6-4 6-3. Dolgopolov rekende af met de als vierde geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta: 7-5 6-2.

Door ANP - 18-2-2017, 23:06

Nishikori gaat zondag voor zijn twaalfde ATP-titel. De nummer vijf van de wereld stond eerder dit jaar al in de finale in Brisbane, maar moest de titel toen aan de Bulgaar Grigor Dimitrov laten. Dolgopolov, de nummer 66 van de wereld, heeft twee toernooizeges op zak. De laatste dateert van vijf jaar geleden.