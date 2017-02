Schouten pakt leiding in marathonklassement

DEVENTER - Simon Schouten is de nieuwe leider in het klassement van de KPN Marathon Cup. De stayer uit Andijk won zaterdag de dertiende wedstrijd in Deventer en onttroonde daarmee Mats Stoltenborg. Bij de dames ging de winst naar Francesca Lollobrigida.

De 26-jarige Schouten won de sprint van een acht rijders tellende kopgroep. Hij finishte voor Bart de Vries en Sjoerd den Hertog. De winnaar zat aanvankelijk niet eens bij de kopgroep van zes, maar dichtte het gat, met dank aan ploeggenoot Jorrit Bergsma van Royal A-Ware.

Met nog één wedstrijd te gaan, op 4 maart in Amsterdam, zijn nog steeds vier rijders (Niels Mesu, Den Hertog, Stoltenborg en Schouten) volop in de race voor de eindoverwinning. ,,Ik had nog niet naar het klassement gekeken, maar dat moet ik nu misschien toch maar eens doen'', zei Schouten.

Bij de vrouwen won Lollobrigida de sprint voor Irene Schouten en Iris van der Stelt. Dat betekende voor de Italiaanse de zesde zege in zes optredens dit seizoen. In het klassement handhaafde Elma de Vries haar leidende positie. Ze leverde wel iets in ten opzichte van Lisa van der Geest en Iris van der Stelt.