Goffin verslaat verrassing Herbert in Ahoy

ANP Goffin verslaat verrassing Herbert in Ahoy

ROTTERDAM - David Goffin heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam. De Belg had in Ahoy weinig moeite met de Franse qualifier Pierre-Hugues Herbert: 6-1 6-3.

Door ANP - 18-2-2017, 21:24 (Update 18-2-2017, 21:28)

Dubbelspecialist Herbert zorgde vrijdag in de kwartfinale nog voor een enorme stunt door de als tweede geplaatste Dominic Thiem uit te schakelen. Goffin, elfde op de wereldranglijst, liet zich echter niet verrassen en was in vijf kwartier klaar met de nummer 109 van de wereld.

Goffin staat zondag in de finale tegenover Jo-Wilfried Tsonga, de Fransman die in de eerste halve finale had afgerekend met Tomas Berdych uit Tsjechië.