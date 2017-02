Blessure houdt tennisster Konta uit Dubai

ANP Blessure houdt tennisster Konta uit Dubai

DUBAI - De Britse tennisster Johanna Konta heeft zich zaterdag afgemeld voor het WTA-toernooi van komende week in Dubai. De nummer tien van de wereld kampt met een blessure aan haar linkervoet. Konta (25) won begin dit jaar het toernooi van Sydney en bereikte op de Australian Open de kwartfinales.

Door ANP - 18-2-2017, 20:21 (Update 18-2-2017, 20:21)

Kiki Bertens doet wel mee op het hardcourt in Dubai. De Nederlandse tennisster, die een moeizame start van het seizoen beleeft met amper overwinningen, treft in de eerste ronde de Amerikaanse Christina McHale. Bertens is de nummer 22 van de wereldranglijst, McHale staat op plek 43. De Duitse Angelique Kerber voert de plaatsingslijst in Dubai aan.