ANP Groenewegen sprint naar derde plek in Algarve

TAVIRA - Dylan Groenewegen heeft zaterdag in de vierde etappe van de Ronde van de Algarve genoegen moeten nemen met de derde plek. De Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo deed in de straten van Tavira mee om de winst, maar kwam net te laat om de Duitsers André Greipel en John Degenkolb nog te passeren. Greipel, de kopman van Lotto Soudal, eiste met een ultieme 'jump' op de streep de winst voor zich op.

Door ANP - 18-2-2017, 18:43 (Update 18-2-2017, 19:45)

De vierde etappe tussen Almodôvar en Tavira was met 203,4 kilometer de langste van de vijfdaagse rittenkoers door de Algarve. Bijna de hele dag reden vier avonturiers aan kop, onder wie Taco van der Hoorn uit de Roompot-ploeg. Het kopgroepje was al na vijf kilometer ontstaan en werd pas vlak voor de finish ingelopen door het peloton, dat net op tijd op stoom was gekomen.

In de sprint stoven Greipel en Degenkolb zij aan zij richting de finish. Met een uiterste krachtsinspanning duwde Greipel zijn wiel net iets eerder over de lijn. Daar achter kwam Groenewegen sterk opzetten, maar zijn aanval was net te laat om de twee Duitsers nog te passeren.

De Sloveen Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo behield de leiderstrui die hij een dag eerder had veroverd in de individuele tijdrit. Roglic eindigde daarin als derde, kort achter de Spaanse winnaar Jonathan Castroviejo en de Duitse wereldkampioen Tony Martin. De Sloveen verdedigt zondag in de heuvelachtige slotetappe met de aankomst op de Alto do Malhão een voorsprong van 21 seconden op de Pool Michal Kwiatkowski van Sky. Castroviejo staat 36 tellen achter op Roglic.