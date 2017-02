Pliskova klopt Wozniacki in finale Doha

DOHA - De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova heeft zaterdag het WTA-toernooi van Doha op haar naam geschreven. De nummer drie van de wereld rekende in de finale af met Caroline Wozniacki uit Denemarken: 6-3 6-4. De 24-jarige Pliskova vierde haar tweede titel van dit jaar en de achtste in totaal.

Door ANP - 18-2-2017, 17:45 (Update 18-2-2017, 17:45)

De verliezend finaliste van de laatste US Open was het seizoen beginnen met een toernooizege in Brisbane. Op de Australian Open sneuvelde Pliskova vervolgens in de kwartfinales.

Het hardcourttoernooi in Qatar werd geplaagd door regen, waardoor het schema flink in de war werd geschopt. Zowel Pliskova als Wozniacki moest vrijdag twee partijen afwerken, in de kwart- en halve finales. De Tsjechische bleek al die inspanningen een dag later het beste verwerkt te hebben. Wozniacki, die in de eerste ronde Kiki Bertens had verslagen, greep naast haar 26e WTA-titel.