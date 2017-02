Jelinkova kan leven met dertigste plek bij WK

SANKT MORITZ - Skiester Adriana Jelinkova kijkt met een redelijk tevreden gevoel terug op haar optreden bij de WK in Sankt Moritz. De 21-jarige Nederlandse eindigde zaterdag op de slalom als dertigste. ,,Ik heb een paar echt goede bochten geskied, daar kan ik blij mee zijn'', aldus Jelinkova die als doelstelling had om in de top dertig te eindigen.

Door ANP - 18-2-2017, 17:39 (Update 18-2-2017, 17:39)

In de eerste omloop kwam de alpineskiester niet verder dan plaats 36. ,,Daar baal ik van, want het zat er wel in. Ik ging de eerste run goed van start, maar maakte in het laatste stuk bij de finish een paar foutjes. In de tweede loop ging het nog beter en kon ik gelukkig opschuiven naar de dertigste plaats. Dus ik ben wel tevreden'', zei Jelinkova. Eerder deze week eindigde ze als 36e op de reuzenslalom.

Spike van der Haas liep donderdag tijdens een training een gebroken middenhandsbeentje op en kon daardoor zaterdag bij de mannen niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd van de slalom. Steven Théolier, een andere Nederlander, stond wel aan de start, maar gaf op wegens een knieblessure.