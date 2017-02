Van der Poel zegeviert ook in Leuven

LEUVEN - Mathieu van der Poel heeft zaterdag de Cyclocross van Leuven op zijn naam geschreven. Het betekende voor de 22-jarige Nederlander de zesde overwinning in zes veldritten na het WK in Luxemburg, waar hij werd verslagen door zijn Belgische rivaal Wout van Aert.

Door ANP - 18-2-2017, 16:13 (Update 18-2-2017, 16:37)

Op het zware parcours in Leuven, met veel technische stroken, reed Van der Poel zijn grote concurrent Van Aert al snel op achterstand. Er ontstond een kopgroep met Laurens Sweeck, Kevin Pauwels en Michael Vanthourenhout. In de eindsprint was Van der Poel de Belgen te snel af. Pauwels werd tweede, Sweeck eindigde op de derde plaats.

Van der Poel kreeg enkele ronden voor het einde een lekke band, wat hem eind januari in Luxemburg opbrak, maar slaagde er ditmaal in zijn eentje in een gat van 10 seconden te overbruggen. ,,Ik had niet echt het gevoel dat ik het dicht kon krijgen'', zei Van der Poel na afloop. ,,Maar ze gingen een beetje naar elkaar kijken, daar had ik geluk mee", doelt hij op het Belgische trio dat de ongenaakbare Van der Poel tevergeefs voor probeerde te blijven.

De veldrit in Leuven was de zesde en laatste rit van de Soudal Classics. Bij de vrouwen eindigde de Nederlandse Sophie de Boer als tweede, na winnares Katie Compton uit de Verenigde Staten. De Belgische Ellen Van Loy werd derde. Wereldkampioene Sanne Cant ontbrak, omdat de Belgische het niet eens kon worden met de wedstrijdorganisatie over haar startcontract.