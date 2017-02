Hassan verbetert 28 jaar oud record 3000 m

BIRMINGHAM - Sifan Hassan heeft zaterdag tijdens een atletiekmeeting in Birmingham het Nederlands indoorrecord op de 3000 meter verbeterd. Dat stond sinds 1989 op naam van Elly van Hulst, die destijds in Boedapest tot 8.33,82 kwam. Die tijd hield tien jaar stand als wereldrecord. Hassan snelde in de Engelse stad naar een nieuwe toptijd: 8.30,76.

Het was niet voldoende voor de winst. Die ging in 8.29,41 naar de Keniaanse atlete Hellen Obiri.

Maureen Koster kwam tot een tijd van 8.44,62. Dat betekende een persoonlijk record waarmee ze meteen ook voldeed aan de limiet voor deelname aan de EK indoor, die begin maart in Belgrado worden gehouden. Hassan komt daar niet in actie.