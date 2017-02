Hassan en Verstegen verbeteren oude records

ANP Hassan en Verstegen verbeteren oude records

BIRMINGHAM - Sifan Hassan en Sanne Verstegen hebben zaterdag tijdens de hoog aangeschreven atletiekmeeting in Birmingham twee belegen Nederlandse indoorrecords verbeterd. Hassan snelde in de Engelse stad op de 3000 meter naar 8.30,76. Daarmee was ze aanzienlijk sneller dan Elly van Hulst, die in 1989 in Boedapest tot 8.33,82 kwam. Daarmee had Van Hulst tien jaar het wereldrecord in handen.

Door ANP - 18-2-2017, 15:59 (Update 18-2-2017, 18:09)

Verstegen liep op de 1000 meter het Nederlandse record van Ellen van Langen uit 1990 uit de boeken. Van Langen zette destijds 2.39,65 neer, Verstegen scherpte het record in Birmingham aan tot 2.38,72.

Voor beide Nederlandse atletes was hun recordtijd niet voldoende voor de winst. Die ging op de 3000 meter in 8.29,41 naar de Keniaanse atlete Hellen Obiri, op de 1000 meter won de Britse Laura Muir in 2.31,93.

Persoonlijk record

Maureen Koster kwam op de 3000 meter tot een tijd van 8.44,62. Dat betekende een persoonlijk record, waarmee ze meteen ook voldeed aan de limiet voor deelname aan de EK indoor begin maart in Belgrado. Hassan komt daar niet in actie.

Dat geldt ook voor Mo Farah, de Britse atletiekheld die zaterdag in Birmingham zijn laatste indoorrace liep. De geboren Somaliër deed dat in stijl. Farah (33) won de 5000 meter in een nieuw nationaal record van 13.09,16. De viervoudig olympisch kampioen op de 5000 en 10.000 gaat zich nu voorbereiden op de WK van komende zomer in 'zijn' Londen. ,,Ik kan niet geloven dat dit mijn laatste indoorrace was'', zei de atleet. ,,Maar aan alles komt een einde. De steun van het publiek was geweldig.''

De Jamaicaanse Elaine Thompson, olympisch kampioene op de 100 en 200 meter, sprintte op de 60 meter naar de winst in een toptijd van 6,98 seconden.