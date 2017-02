Derde wereldtitel skiester Shiffrin op slalom

SANKT MORITZ - De Amerikaanse Mikaela Shiffrin is zaterdag niet bezweken onder de druk. De topfavoriete pakte bij de WK ski in Sankt Moritz het goud op de slalom. Shiffrin leidde na de eerste run en stond die positie niet meer af. Het was al de derde wereldtitel op de slalom voor de pas 21-jarige Shiffrin, die in 2014 in Sotsji ook de olympische titel opeiste.

Door ANP - 18-2-2017, 14:28 (Update 18-2-2017, 14:28)

Shiffrin had na twee runs een marge van 1,64 seconde op de Zwitserse Wendy Holdener, die tot vreugde van de toeschouwers in Sankt Moritz het zilver veroverde. De Zweedse Frida Hansdotter werd derde. Shiffrin was donderdag al goed voor het zilver op de reuzenslalom, waar de Française Tessa Worley wereldkampioene werd.