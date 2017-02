Hermans wint opnieuw in Ronde van Oman

Door ANP - 18-2-2017, 13:57 (Update 18-2-2017, 13:57)

De 30-jarige Limburger ontsnapte in de slotkilometer en had aan de finish enkele seconden voorsprong op de Italiaan Fabio Aru en de Portugees Rui Costa. De Ronde van Oman eindigt zondag met een etappe over 130 kilometer tussen The Wave Muscat en Matrah Corniche.