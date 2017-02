Triatlete Van Vlerken wint weer in Wanaka

WANAKA - Triatlete Yvonne van Vlerken heeft zaterdag in Nieuw-Zeeland de Challenge Wanaka gewonnen. Dat deed ze net als vorig jaar na een tweestrijd met de Britse Laura Siddall. Beide atletes joegen elkaar op, wat resulteerde in een parcoursrecord voor de Nederlandse die finishte na 9 uur, 15 minuten en 44 seconden. Siddall gaf 27 tellen toe.

Door ANP - 18-2-2017, 12:49 (Update 18-2-2017, 12:49)

Na het zwemmen leidde de Zwitserse Emma Bilham nog riant, maar op de fiets snelden Siddall en Van Vlerken voorbij. De Britse begon als eerste aan de marathon, hield haar voorsprong 15 kilometer vast maar zag toen Van Vlerken passeren. Die nam een maximale voorsprong van 1.40, maar Siddall kwam in de slotkilometers nog dichtbij. Het was Van Vlerkens tweede zege van dit jaar, nadat ze in januari een duatlon op Lanzarote had gewonnen.

De 38-jarige Van Vlerken richt zich dit jaar op het Europees kampioenschap op de hele triatlon. De titelstrijd wordt voor de zesde keer in Almere gehouden.