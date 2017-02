Nishikori voldoet aan verwachtingen

ANP Nishikori voldoet aan verwachtingen

BUENOS AIRES - De Japanse tennisser Kei Nishikori is in Buenos Aires doorgedrongen tot de halve finales. De nummer één van de plaatsingslijst rekende vrijdag in zijn kwartfinale af met de Porugees João Sousa. Dat deed hij in twee sets: 6-1 6-4.

Door ANP - 18-2-2017, 8:49 (Update 18-2-2017, 8:49)

Nishikori gaat zaterdag de strijd aan met thuisspeler Carlos Berloq om een plaats in de finale. De Argentijn is met een wildcard toegelaten tot het toernooi in de hoofdstad van zijn land. In de andere halve finale staan de Spanjaard Pablo Carreno Busta, de nummer vier van de plaatsingslijst, en de Oekraïner Aleksandr Dolgopolov tegenover elkaar.