ANP Isner eruit in Memphis

MEMPHIS - Het tennistoernooi van Memphis is ook de nummer twee van de plaatsingslijst kwijt. Nadat eerder topfavoriet Ivo Karlovic al was gestrand in de tweede ronde, ging nu John Isner onderuit. De Amerikaan Donald Young was vrijdag zijn landgenoot Isner in de kwartfinale voor het eerst in zijn loopbaan de baas: 7-6 (5) 3-6 7-6 (6).

Door ANP - 18-2-2017, 8:36 (Update 18-2-2017, 8:36)

,,Het moest er een keer van komen'', zei Young, die nu een andere landgenoot, Ryan Harrison, treft in de halve finales. ,,Ik ben rustig gebleven. Het ging tussen mij en Isner altijd om een paar punten, vandaag waren die gelukkig voor mij.'' Met ook de Kazak Michail Koekoesjkin en de Georgiër Nikoloz Basilasjvili in de andere halve finale staan er geen geplaatste spelers bij de laatste vier.