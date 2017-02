Qualifier Herbert verrast Thiem in Rotterdam

ROTTERDAM - De Franse qualifier Pierre-Hugues Herbert heeft vrijdag voor een daverende verrassing gezorgd op het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam. De 25-jarige Fransman, nummer 109 van de wereld, schakelde in de kwartfinale de als tweede geplaatste Dominic Thiem uit: 6-4 7-6 (3). Herbert strijdt zaterdag met de Belg David Goffin om een plek in de eindstrijd.

Door ANP - 17-2-2017, 23:54 (Update 17-2-2017, 23:54)

De Fransman had via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt. Herbert zorgde vrijdagavond voor de grootste verrassing van deze week in Ahoy door Thiem, de nummer acht van de wereld, te verslaan. De Franse tennisser serveerde sterk en kwam pas in de tweede set even in de problemen. Thiem liet in de negende game echter drie breakpoints liggen. De Oostenrijker werkte op 5-4 drie matchpoints van Herbert weg en sleepte er een tiebreak uit, maar daarin trok de Fransman de winst wel naar zich toe.

De andere halve finale op het ATP-toernooi van Rotterdam gaat tussen Tomas Berdych uit Tsjechië en de Fransman Jo-Wilfried Tsonga, die met Marin Cilic de nummer één van de plaatsingslijst versloeg.