ANP Badmintonploeg strandt in kwartfinale EK

LUBIN - De Nederlandse badmintonploeg heeft vrijdag naast een plek in de halve finales van het EK voor gemengde teams gegrepen. Oranje verspeelde in de kwartfinale tegen Engeland een voorsprong van 2-0. De drie dubbels gingen allemaal verloren, waardoor de Engelsen de laatste vier bereikten in de Poolse stad Lubin.

Door ANP - 17-2-2017, 19:01 (Update 17-2-2017, 19:01)

Gayle Mahulette haalde het eerste punt voor Oranje binnen door Fontaine Mica Chapman te verslaan: 11-21 21-19 21-17. Toen Mark Caljouw daarna afrekende met Toby Penty (21-19 22-24 21-18) waren de halve finales ineens dichtbij voor de Nederlandse ploeg.

De dubbels Iris Tabeling/Cheryl Seinen, Jelle Maas/Robin Tabeling en Ruben Jille/Cheryl Seinen verloren vervolgens echter allemaal in twee games, waardoor Engeland de winst pakte. Oranje had donderdag in de groepsfase met 4-1 gewonnen van Zwitserland en met dezelfde cijfers verloren van Duitsland.