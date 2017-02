Tsonga naar laatste vier in Rotterdam

ROTTERDAM - Jo-Wilfried Tsonga is vrijdag als tweede tennisser doorgedrongen tot de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. In een zeer spannende partij rekende de Fransman, als zesde ingeschaald, af met de Kroaat Marin Cilic. Tsonga had twee tiebreaks nodig om de nummer één van de plaatsingslijst te passeren: 7-6 (8) 7-6 (5).

Door ANP - 17-2-2017, 16:42 (Update 17-2-2017, 16:42)

Beide tennissers speelden heel sterk en gaven elkaar geen ruimte om een voorsprong te pakken. Het aantal aces en winners lag nagenoeg bij elkaar. Daarom moesten twee tiebreaks de beslissing brengen. Tsonga wist daar in beide gevallen uiteindelijk een gat te slaan.

De Fransman staat in de halve finale tegenover Tomas Berdych uit Tsjechië, die in zijn kwartfinale de Slowaakse titelverdediger Martin Klizan uitschakelde (6-3 6-3). Berdych won het ATP-toernooi in Rotterdam al eens in 2014.