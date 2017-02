Hirscher pakt wereldtitel op reuzenslalom

SANKT MORITZ - De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher heeft zijn favorietenrol bij de wereldkampioenschappen in Sankt Moritz waargemaakt. Hij pakte vrijdag de wereldtitel op de reuzenslalom met overmacht. De 27-jarige alpineskiër, die een Nederlandse moeder heeft, zette zowel in de eerste als tweede manche de snelste tijd neer. Hij gaf zijn landgenoot Roland Leitinger en de Noor Leif Kristian Haugen het nakijken, die op 0,25 en 0,71 seconden achterstand finishten.

Door ANP - 17-2-2017, 14:59 (Update 17-2-2017, 15:21)

Hirscher is deze hele winter al een klasse apart op de reuzenslalom. Zo gaat hij in de wereldbekerstand met een fikse voorsprong van 94 punten op de Fransman Alexis Pinturault aan de leiding. De Oostenrijker won de wedstrijden in Garmisch-Partenkirchen en Alta Badia en werd vier keer tweede. ,,Met die tweede plaatsen valt te leven, maar bij het wereldkampioenschap gaat het alleen om winnen'', zei Hirscher lachend. ,,Dat is maar mooi gelukt vandaag, ik ben heel dankbaar.''

Regerend olympisch- en wereldkampioen op de reuzenslalom Ted Ligety ontbrak in Zwitserland. De Amerikaan moest vanwege een operatie vorige maand voortijdig een punt zetten achter zijn seizoen. Naar eigen zeggen had Ligety sinds de wedstrijden in Sölden heftige zenuwpijn in zijn linkerbeen.

Steffan Winkelhorst was op de 41e plaats de beste Nederlandse skiër. Met een snellere tijd op de tweede afdaling wist hij uiteindelijk zeven plaatsen omhoog te klimmen in het klassement. Maarten Meiners kon een goede klassering vergeten. Na de eerste heat stond hij nog 25e, maar bij de tweede manche ging hij onderuit.