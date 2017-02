Titelverdediger Klizan uitgeschakeld in Ahoy

ROTTERDAM - Rotterdam is zijn Slowaakse titelverdediger Martin Klizan kwijt. De 27-jarige tennisser was vrijdag in de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament niet opgewassen tegen Tomas Berdych, die het ATP-toernooi in 2014 had gewonnen. Het werd 6-3 6-3 na slechts een uur spelen.

Door ANP - 17-2-2017, 14:20 (Update 17-2-2017, 14:20)

Klizan, die zich woensdag in de tweede ronde nog met enige moeite had ontdaan van de Duitser Philipp Kohlschreiber, keek vrijdag in Ahoy al snel tegen een achterstand aan. Hij werd vroeg in de eerste set gebroken en kon niet meer terugkomen. Het tweede bedrijf had eenzelfde verloop. De als vierde ingeschaalde Berdych brak zijn opponent direct en bouwde zijn voorsprong gestaag uit.

De Tsjech treft in de halve finale de winnaar van de partij tussen Marin Cilic en Jo-Wilfried Tsonga. Cilic is de nummer één van de plaatsingslijst.