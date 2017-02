Kristoff opnieuw de snelste in Ronde van Oman

MUSCAT - Alexander Kristoff heeft voor de tweede keer dit jaar een etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Noorse wielrenner was vrijdag in de vierde rit, over 118 kilometer van Yiti naar het ministerie van Toerisme, de snelste. De renner van Katoesja had dinsdag ook al de openingsetappe op zijn naam geschreven. Achter Kristoff eindigde de Italiaan Sonny Colbrelli vrijdag als tweede, voor de Belg Greg Van Avermaet.

Door ANP - 17-2-2017, 12:29 (Update 17-2-2017, 12:29)

Meerdere keren reed een groep weg tijdens de etappe met daarin wat kleine bergen. Het lukte het versplinterde peloton in de slotfase alsnog de koplopers bij te halen, waardoor het op sprinten aankwam. Kristoff, dit jaar ook al succesvol in de tweede etappe in de Ster van Bessège, toonde zich daarin weer de sterkste.

Ben Hermans behield de rode leiderstrui. De Belg verdedigt een voorsprong van vijf seconden op de Portugees Rui Costa. Jakob Fuglsang uit Denemarken is derde op dertien tellen van Hermans.