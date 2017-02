Favoriet Karlovic snel onderuit in Memphis

ANP Favoriet Karlovic snel onderuit in Memphis

MEMPHIS - Ivo Karlovic is er niet in geslaagd de kwartfinales te halen van het ATP-tennistoernooi in Memphis. De als eerste geplaatste Kroaat liet zich donderdag (plaatselijke tijd) verrassen door de Georgiër Nikoloz Basilashvili: 7-6 (2) 6-3. Het was voor de 37-jarige Karlovic, de nummer twintig van de wereld, zijn eerste nederlaag tegen Basilashvili.

Door ANP - 17-2-2017, 7:24 (Update 17-2-2017, 7:24)

Ook bij het ATP-toernooi in Buenos Aires werden in de tweede ronde twee hooggeplaatste tennissers uitgeschakeld. De Uruguayaan Pablo Cuevas, als nummer twee ingeschaald, moest zijn meerdere erkennen in Aleksandr Dolgopolov uit Oekraïne. David Ferrer, derde op de plaatsingslijst, had weinig in te brengen tegen thuisspeler Carlos Berlocq: 6-4 6-2.