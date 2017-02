Thiem als laatste naar kwartfinales

ANP Thiem als laatste naar kwartfinales

ROTTERDAM - De Oostenrijker Dominic Thiem heeft donderdag als laatste de kwartfinales bereikt bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Thiem, de nummer twee van de plaatsingslijst, versloeg in de tweede ronde de Fransman Gilles Simon in twee sets: 6-4 7-6 (4).

Door ANP - 16-2-2017, 23:27 (Update 16-2-2017, 23:27)

Thiem neemt het vrijdag in de strijd om een plaats in de halve finales opnieuw op tegen een Fransman: qualifier Pierre-Hugues Herbert.