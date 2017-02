Taylor neemt revanche op Van Barneveld

LEEDS - Darter Phil Taylor heeft donderdag revanche genomen voor zijn nederlaag bij het WK in het Londense Alexandra Palace in de kwartfinales tegen Raymond van Barneveld. Taylor, bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter, versloeg 'Barney' in de derde speelronde van de Premier League. Het werd voor 10.000 toeschouwers in Leeds 7-4 in het voordeel van de Engelse dartslegende, die zestien wereldtitels achter zijn naam heeft staan.

Door ANP - 16-2-2017, 22:22 (Update 16-2-2017, 22:22)

Beide darters begonnen met een gelijkspel en een overwinning achter hun naam aan de derde speeldag. Tot 3-3 ging het gelijk op, daarna liep Taylor weg naar 6-3. Van Barneveld pakte nog één leg, maar moest zich daarna gewonnen geven.