ANP Skiester Jelinkova: doel niet gehaald

SANKT MORITZ - Adriana Jelinkova moest zich op de wereldkampioenschappen ski donderdag tevreden stellen met de 36e plaats op de reuzenslalom. Dat was niet het resultaat waarop de 21-jarige skiester, die opgroeide in Oegstgeest en de naam van haar Tsjechische moeder draagt, had gehoopt. ,,Ik ben teleurgesteld over het hoe het is gegaan. Mijn doel was top 30'', reageerde ze in Sankt Moritz.

Door ANP - 16-2-2017, 20:34 (Update 16-2-2017, 20:34)

,,Het lag aan mezelf. Ik heb wel netjes geskied, maar in de eerste manche te weinig risico genomen. In de tweede manche ging het iets beter, maar de achterstand was nog steeds te groot'', keek ze terug op haar WK-debuut. Vrijdag kan ze zich kwalificeren voor een tweede optreden; op de slalom van zaterdag. ,,Ik moet deze teleurstelling nu van me af zien te zetten en me focussen op de volgende races. Mijn kansen op de slalom zijn in principe hetzelfde als op de reuzenslalom. Mijn streven is opnieuw de top 30 te halen.''