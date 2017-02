Wielrenner Keukeleire vreest sleutelbeenbreuk

BENIDORM - De Belgische wielrenner Jens Keukeleire moet mogelijk de Omloop het Nieuwsblad missen. De renner van Orica-Scott is donderdag tijdens een trainingsrit in Spanje aangereden. ,,Ik vrees voor een sleutelbeenbreuk", liet hij weten. ,,Maar pas vrijdag weet ik meer.''

Door ANP - 16-2-2017, 20:19 (Update 16-2-2017, 20:19)

Het ongeval gebeurde in de buurt van Benidorm waar de renner van Orica-Scott verbleef om te trainen. In een bocht werd hij aangereden door een auto. Hij liep daarbij verwondingen op aan zijn linkerzijde, vooral schaafwonden op zijn been, elleboog en in zijn gezicht en bezeerde zijn linkerschouder. Keukeleire, het afgelopen jaar ritwinnaar in de Ronde van Spanje, brak al eerder een sleutelbeen. Hij laat zich vrijdag in een ziekenhuis in België onderzoeken.