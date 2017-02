Rojer door naar halve finale in dubbelspel

ROTTERDAM - Jean-Julien Rojer heeft donderdag in Rotterdam de halve finale van het dubbelspel bereikt bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Samen met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau was de 35-jarige Nederlander het als tweede geplaatste Spaanse koppel Feliciano Lopez/Marc Lopez in twee sets de baas: 6-4 6-4.

Door ANP - 16-2-2017, 19:38 (Update 16-2-2017, 19:38)

In de halve finale treffen Rojer en Tecau de winnaars uit de kwartfinale van Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof tegen de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo. Die partij staat voor vrijdag gepland. De andere halve finale gaat tussen de Fransen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut tegen Ivan Dodig en Marcel Granollers.