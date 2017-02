Pinot wint rit, Contador leider Ruta del Sol

ANP Pinot wint rit, Contador leider Ruta del Sol

MANCHA REAL - De Franse wielrenner Thibaut Pinot heeft donderdag de tweede etappe van de Ruta del Sol gewonnen. Het was een rit over 179 kilometer met aankomst bergop nabij Mancha Real. Pinot, die rijdt voor FdJ, achterhaalde kort voor de finish Alberto Contador. De Spanjaard had halverwege de beklimming van de Alto Peña del Áquila de aanval ingezet en leek op weg naar ritwinst. De kopman van Trek-Segafredo hield aan zijn poging wel de leiderstrui over. Die was in handen van zijn landgenoot Alejandro Valverde.

Door ANP - 16-2-2017, 17:40 (Update 16-2-2017, 17:40)

Wout Poels eindigde als zevende, Pieter Weening als negende.