ANP Haase strandt in tweede ronde Rotterdam

ROTTERDAM - Robin Haase heeft net niet voor een stunt kunnen zorgen in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als derde geplaatste Belg David Goffin was te sterk voor de Nederlander: 5-7 6-4 6-4.

Door ANP - 16-2-2017, 17:40 (Update 16-2-2017, 17:40)

De 29-jarige Hagenaar leek even op weg naar de kwartfinale in Rotterdam, een evenaring van zijn beste prestatie ooit. Goffin schakelde echter na de eerste set naar een hogere versnelling. Haase moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de 26-jarige Belg.

Goffin komt in de kwartfinale uit tegen de winnaar van het duel tussen Grigor Dimitrov en Denis Istomin, dat donderdagavond in Ahoy op het programma staat.