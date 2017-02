Herlings met handbreuk richting start WK

ELSENDORP - Ruim een week voor zijn debuut in de koningsklasse van de motorcross, de MXGP, kampt Jeffrey Herlings weer met fysieke problemen. De 22-jarige Brabantse motorcrosser kwam vorige week tijdens een wedstrijd in de Italiaanse plaats Ottobiano ten val en blijkt daarbij een middenhandsbeentje te hebben gebroken. Herlings is geopereerd en draagt voorlopig een beschermende brace.

Door ANP - 16-2-2017, 15:25 (Update 16-2-2017, 15:30)

Desondanks heeft de drievoudig wereldkampioen in de MX2 van de artsen te horen gekregen dat hij volgende week pijnvrij kan starten in Qatar. Het WK begint daar op het circuit van Losail.

Herlings domineerde de MX2 in 2012, 2013 en vorig jaar. In 2014 en 2015 leek hij ook op weg naar de wereldtitel, maar moest hij tijdens het seizoen afhaken met zware blessures. De Brabantse crosser maakt nu de overstap naar de MXGP, waar hij voor het KTM-team gaat rijden met landgenoot Glenn Coldenhoff en veelvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli uit Italië.