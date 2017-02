Worley verovert wereldtitel reuzenslalom

SANKT MORITZ - De Franse skiester Tessa Worley heeft donderdag de wereldtitel op de reuzenslalom veroverd. De 27-jarige Française zette tijdens de eerste run op de piste van Sankt Moritz de beste tijd neer en verdedigde haar leidende positie tijdens de tweede gang langs de poortjes. Worley hield de Amerikaanse Mikaela Shiffrin 0,34 seconde achter zich, het brons ging op 0,74 naar Sofia Goggia uit Italië.

Door ANP - 16-2-2017, 14:17 (Update 16-2-2017, 14:17)

Worley was vier jaar geleden ook al wereldkampioene op de reuzenslalom, toen zegevierde ze op de Oostenrijkse piste van Schladming. De Française moest haar titel twee jaar later afstaan aan Anna Veith-Fenninger, maar was donderdag in Sankt Moritz weer een klasse apart.

Na de eerste run had ze al bijna een halve seconde voorsprong op Goggia, Shiffrin moest ruim zeven tienden goedmaken. De Amerikaanse was tijdens de tweede manche wel iets sneller, maar niet genoeg om Worley van het goud af te houden.