Berdych bereikt kwartfinales in Rotterdam

ANP Berdych bereikt kwartfinales in Rotterdam

ROTTERDAM - Tomas Berdych heeft donderdag de kwartfinales bereikt van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Tsjech versloeg de Fransman Richard Gasquet: 7-6 (4) 6-1.

Door ANP - 16-2-2017, 13:15 (Update 16-2-2017, 13:15)

De als vierde geplaatste speler in Ahoy begon slecht aan de partij in de tweede ronde. Berdych leverde direct zijn servicegame in, maar zette dit vijf games later weer recht. In de tiebreak was Berdych net iets scherper dan Gasquet. De nummer dertien van de wereld overklaste de Fransman daarna in de tweede set en plaatste zich voor de kwartfinales.

Daarin speelt Berdych tegen de Slowaakse titelverdediger Martin Klizan, die vorig jaar het ATP-toernooi in Rotterdam op zijn naam schreef.