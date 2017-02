Geen doping bij biatlonteam Kazachstan

WENEN - De politie-inval bij het biatlonteam van Kazachstan vorige week in Wenen heeft geen gevolgen voor de ploeg. Alle testen op de afgenomen bloed- en urinemonsters vielen negatief uit, meldt de internationale biatlonunie IBU donderdag.

Door ANP - 16-2-2017, 12:13 (Update 16-2-2017, 12:13)

,,De stalen zijn getest op alle verboden substanties die op de dopinglijst staan en met dit resultaat ziet de IBU op dit moment af van verdere disciplinaire maatregelen", aldus een woordvoerder van de unie.

De politie nam bij de inval ook medicatie in beslag. Het Kazachstaanse biatlonteam, dat in Wenen was voor de wereldkampioenschappen, zei dat het goedgekeurde medicijnen zijn.

De vondst van een verdacht pakketje was aanleiding voor de inval. In de doos, vorige maand gevonden bij een tankstation aan de Italiaanse grens, zaten gebruikte spuiten en ampullen met medicatie. Bovendien werden accreditaties gevonden voor internationale biatlonevenementen. In de bijgevoegde documenten zouden aanwijzingen hebben gestaan die wezen naar het Kazachstaanse team.