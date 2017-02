Kerber verrassend uitgeschakeld in Doha

DOHA - De Duitse tennisster Angelique Kerber is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Doha. De Russin Daria Kasatkina was in drie sets te sterk: 6-4 0-6 6-4. Kasatkina versloeg Kerber eerder dit jaar ook al in Sydney.

Door ANP - 16-2-2017, 11:33 (Update 16-2-2017, 11:33)

Kerber, de nummer twee van de wereld en als eerste geplaatst in Qatar, verloor de derde game van de eerste set en verzuimde direct terug te breken, ondanks twee breakpoints. Na verlies van de eerste set raakte de ervaren Duitse de moed niet kwijt. Ze stond geen game meer af en leek alsnog op weg naar de kwartfinales van het hardcourttoernooi.

De eerste game van de beslissende set gaf Kerber prompt weer weg en Kasatkina liep snel uit naar 4-0. Kerber kwam nog even terug, maar de negentienjarige Russin herpakte zich op tijd en schakelde zo de dertig plaatsen hoger gerangschikte Kerber uit.

Kasatkina komt nu in de kwartfinale van Doha uit tegen de Puerto Ricaanse Mónica Puig.