Bouchard houdt woord met Twitter-date

NEW YORK - De Canadese tennisster Eugenie Bouchard heeft woord gehouden. De 22-jarige blondine ging ruim een week geleden tijdens de wedstrijd om de Super Bowl op Twitter een weddenschap aan met een fan en verloor die. Ze had de jongen beloofd met hem op date te gaan als New England Patriots de finale van de American footballcompetitie zou winnen. Woensdag was het zo ver en zaten ze samen langs de lijn bij de NBA-wedstrijd tussen Brooklyn Nets en Milwaukee Bucks.

16-2-2017

Op het moment dat Bouchard instemde met een date, koesterde Atlanta Falcons een ruime voorsprong. De Canadese zag hoe de Patriots aan de hand van quarterback Tom Brady echter helemaal terugkwamen in de wedstrijd en in de verlenging de Super Bowl zelfs wonnen. ,,Lesje geleerd. Wed nooit tegen Tom Brady'', schreef de populaire tennisster na afloop op Twitter.

Bouchard hield woord en ging woensdag met haar 'Super Bowl Twitter Date', zoals ze het zelf omschreef, naar de Nets. ,,De beste date ooit'', noemde de dolgelukkige student uit Chicago het uitje.