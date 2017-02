Atleet Carter in beroep bij CAS

LAUSANNE - De Jamaicaanse atleet Nesta Carter heeft officieel beroep aangetekend bij het internationale sporttribunaal CAS tegen zijn dopingschorsing. De 31-jarige Carter stuurde deze week alle benodigde papieren naar het tribunaal in Zwitserland. Het CAS heeft nog geen datum voor de hoorzitting bekend gemaakt.

Door ANP - 16-2-2017, 8:36 (Update 16-2-2017, 8:36)

Carter veroverde bij de Spelen van 2008 in Peking goud op de 4x100 meter met de Jamaicaanse estafetteploeg, waartoe ook Usain Bolt behoorde. De Jamaicanen liepen in de finale met 37,10 seconden een wereldrecord. Carter had echter vals gespeeld, zo bleek onlangs bij hertesten van bloed- en urinemonsters die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) laat uitvoeren. Hij testte positief op het verboden stimulerende middel methylhexanamine.

Jamaica werd daarom ruim acht jaar na dato alsnog gediskwalificeerd, waardoor Bolt één van zijn negen olympische titels kwijtraakte. De sprintgrootheid heeft die gouden plak al teruggegeven aan het IOC, hoewel Carter de straf nog aanvecht bij het CAS.