Westbrook doet het weer voor Thunder

OKLAHOMA CITY - Russell Westbrook is hard op weg naar een record in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De vedette van Oklahoma City Thunder tekende woensdagavond tegen New York Knicks (116-105) voor zijn 27e 'triple-double' van het seizoen. Westbrook leidde zijn ploeg naar de winst met 38 punten, veertien rebounds en twaalf assists.

Door ANP - 16-2-2017, 8:01 (Update 16-2-2017, 8:01)

Slechts twee basketballers produceerden ooit meer triple-doubles (drie keer in de dubbele cijfers) tijdens een seizoen. Oscar Robertson deed dat 41 keer in het seizoen 1961-1962, Wilt Chamberlain kwam tot 31 in 1967-1968. Na de All Star-wedstrijd van zondag, waarbij Westbrook namens het westen tot de reserves behoort, gaat de 28-jarige Amerikaan verder met zijn recordjacht.

Bij de Knicks tekende Carmelo Anthony voor dertig punten. Anthony werd woensdag alsnog opgeroepen voor de All Star-wedstrijd, als vervanger van de geblesseerde Kevin Love.