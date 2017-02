Vermiste zwemmer Hackett weer boven water

MELBOURNE - De Australische zwemmer Grant Hackett is weer terecht. De politie van Gold Coast meldde donderdag dat de tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter vrije slag ,,veilig en gezond'' is aangetroffen. Hackett was eerder op de dag door zijn familie als vermist opgegeven.

Door ANP - 16-2-2017, 7:39 (Update 16-2-2017, 9:44)

,,Grant is in de war en heeft dringend hulp nodig'', zei vader Neville Hackett in een emotionele oproep in Australische media. De voormalige topzwemmer was een dag eerder in het huis van zijn ouders nog opgepakt door de politie. Hackett, die al geruime tijd mentale problemen heeft, zou zich agressief hebben gedragen richting familieleden. De 36-jarige Australiër werd een paar uur later vrijgelaten en verdween daarna.

De tienvoudig wereldkampioen zette kort na zijn vrijlating wel een foto op Instagram, waarop hij te zien is met verwondingen op zijn gezicht. Hackett beweert dat zijn broer hem in elkaar heeft geslagen. ,,Iedereen weet dat hij een boze man is'', aldus de zwemmer, wiens broer eerder hetzelfde over hem had gezegd in de media. ,,Grant is een gevaar voor zichzelf en voor de maatschappij'', aldus Craig Hackett.

Hackett wordt gezien als een van de beste langeafstandzwemmers ooit. Hij won bij de Spelen van 2000 in Sydney goud op de 1500 vrij en de 4x200 vrij. Vier jaar later was hij in Athene nogmaals succesvol op de 1500 meter. Na het zilver bij Peking 2008 stopte Hackett met zwemmen. De Australiër werd in 2014 opgenomen in een afkickkliniek om van zijn verslaving aan een slaapmiddel af te komen. Hackett maakte een jaar later zijn rentree in het zwembad, maar wist zich niet te kwalificeren voor Rio 2016.