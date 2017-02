Familie geeft zwemmer Hackett als vermist op

ANP Familie geeft zwemmer Hackett als vermist op

MELBOURNE - De Australische zwemmer Grant Hackett is spoorloos. De familie van de tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter vrije slag heeft hem donderdag als vermist opgegeven. ,,Grant is in de war en heeft dringend hulp nodig'', zei vader Neville Hackett in Australische media. ,,Als iemand hem ziet, bel dan de pers, de politie of de familie Hackett. Grant, laat alsjeblieft weten waar je bent, we houden van je en willen je helpen.''

Door ANP - 16-2-2017, 7:39 (Update 16-2-2017, 7:39)

De voormalige topzwemmer werd een dag eerder in het huis van zijn ouders nog opgepakt door de politie. Hackett, die al geruime tijd mentale problemen heeft, zou zich agressief hebben gedragen richting familieleden. De 36-jarige Australiër werd een paar uur later vrijgelaten en verdween daarna. Sindsdien heeft niemand hem meer gezien, wat tot grote zorgen leidde bij zijn familie.