ANP Haase donderdag in actie in derde partij

ROTTERDAM - Robin Haase speelt donderdag zijn wedstrijd in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in de middag. De Nederlander en zijn als derde geplaatste Belgische tegenstander David Goffin zijn ingedeeld in de derde partij op het center court in Ahoy, maakte de organisatie woensdag bekend.

Door ANP - 15-2-2017, 18:45 (Update 15-2-2017, 18:45)

Om 11.00 uur is het op de hoofdbaan eerst de beurt aan de Tsjech Tomas Berdych en de Fransman Richard Gasquet. Na die partij tennist de nummer één van de plaatsingslijst, Marin Cilic, in de tweede ronde tegen zijn landgenoot Borna Coric.

In de avond zijn nog twee achtste finales. De Bulgaar Grigor Dimitrov treft Denis Istomin uit Oezbekistan en daarna neemt de Fransman Gilles Simon het op tegen Alexander Zverev of Dominic Thiem. De Duitser en de Oostenrijker spelen woensdagavond in de eerste ronde tegen elkaar.