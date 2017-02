Gaviria snelste in Ronde van Algarve

LAGOS - Wielrenner Fernando Gaviria heeft woensdag de eerste etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. De Colombiaan van Quick Step was de snelste in de massasprint in een etappe van Albufeira naar Lagos in Portugal over 183 kilometer. De sprinter is daarmee ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Door ANP - 15-2-2017, 18:44 (Update 15-2-2017, 18:44)

De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen van LottoNL-Jumbo eindigde als vierde, net achter Gaviria, de Duitser André Greipel en de Fransman Nacer Bouhanni. Greipel beklaagde zich bij Gaviria na afloop, omdat de Colombiaan hem gehinderd zou hebben. De jury gaf de zege echter gewoon aan de coureur van Quick Step.

De Ronde van de Algarve duurt tot en met zondag.