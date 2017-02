Titelverdediger Klizan naar kwartfinales Ahoy

ANP Titelverdediger Klizan naar kwartfinales Ahoy

ROTTERDAM - Martin Klizan is weer een ronde verder in het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Slowaakse titelverdediger ontdeed zich met enige moeite van de Duitser Philipp Kohlschreiber: 6-7 (5) 6-4 6-1.

Door ANP - 15-2-2017, 16:21 (Update 15-2-2017, 16:21)

De wedstrijd in de tweede ronde ging lang gelijk op. Vooral in de eerste set ontliepen de spelers elkaar nauwelijks. Alleen in de openingsgame waren er breakkansen te noteren maar de Duitser wist deze tweemaal niet te benutten. In de tiebreak was Kohlschreiber wel op het beslissende moment alert.

De tweede set ging op dezelfde manier verder. Deze keer was het Klizan die eindelijk een game afsnoepte van zijn opponent. Direct pakte hij de set en een thriller leek in de maak. Klizan had de smaak echter te pakken en stoomde door naar de kwartfinale in Rotterdam.

Klizan neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van het duel tussen Tomas Berdych en Richard Gasquet. De Fransman won eerder op woensdag zijn partij in de eerste ronde van de Serviër Viktor Troicki: 6-4 6-2.